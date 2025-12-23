Собственик на сладкарница: Много малка част от хората се отказват заради цената

© Между 20 и 50 на сто са се повишили цените на сладкарските изделия във Варна през последните месеци. За много домакинства купуването на торта, баклава или други сладкиши вече не е спонтанно удоволствие, а сериозно изпитание за семейния бюджет.



Тортата отдавна е символ на празника – жест към близките и споделен емоционален момент. Днес обаче цената ѝ все по-често кара потребителите да се замислят. Една стандартна торта от 12 парчета струва между 60 и 150 лева, в зависимост от използваните продукти, сложността на изработката и дали е поръчкова.



"Цените са близо 10 лева на повечето места за едно парче торта, което е доста. Има хора, които вече не могат дори цяла торта да си купят – взимат половин“, споделя Иляйда Мехмедова.



Подобно мнение изразява и Ксения Царева: "Толкова са поскъпнали, че вече не искам да купувам торти от сладкарници. Правя си ги сама или имам приятелка, която ги прави.“



От бранша обясняват, че повишението на цените е пряко свързано с нарасналите разходи за производство. Михаил Николов, основател на голяма верига сладкарници във Варна, посочва, че през последната година балансът между себестойността и очакванията на клиентите става все по-труден.



"Повишила се е енергията, повишили са се разходите за условията, които ползва всеки модерен бизнес – опаковки, транспорт и всичко останало“, казва Николов. По думите му, за него доволните клиенти са по-важни от печалбата: "Нашият бизнес е емоция за хората. Това не са стоки от първа необходимост и не можем да увеличаваме цените безкрайно. Доверието се гради с години.“



Подобна позиция споделя и майстор-сладкарят Явор Геров, който се занимава с изработка на торти още от ученическите си години. Днес той управлява собствен сладкарски цех и не прави компромис с качеството, въпреки рязкото поскъпване на суровините.



"Цените на поръчковите торти са се повишили с около 20%. Това не означава по-висока печалба за нас, а опит да покрием увеличените разходи за материали и консумативи. През последните месеци има сериозен ръст в цените на яйцата и кравето масло“, обяснява Геров.



Най-голямото предизвикателство за сладкарите остава шоколадът – ключова съставка в повечето изделия, чиято цена според бранша е нараснала с близо 200% за последната година. Въпреки това производителите не отчитат сериозен отлив на клиенти.



"Много малка част от хората се отказват заради цената. По-често получаваме запитвания за така наречените бенто торти – по-малки торти от 4 или 6 парчета“, допълва Явор Геров.



Потребителите обаче са категорични, че сладкарските изделия вече не са импулсивна покупка. За все повече семейства тортата остава част от празника, но е разход, който се планира внимателно.