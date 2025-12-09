Собственик на пункт за ГТП: Не съм променял цената от 7 години, на минимума съм и дори не получавам заплата

© Комисията за защита на потребителите (КЗП) стартира мащабни проверки в пунктовете за годишни технически прегледи (ГТП) в цялата страна. Целта е да се установи дали последното поскъпване на услугата е икономически обосновано.



След повишението по-рано тази година цената на ГТП за леки автомобили вече достига между 70 и 90 лева. Нови сигнали от граждани обаче показват, че в отделни пунктове тарифата стига дори 150 лева. В София вече рядко може да се намери пункт, предлагащ услуга под 100 лева.



Заради зачестилите жалби КЗП започва проверки, а при установяване на необосновано увеличение са предвидени сериозни санкции – от 5000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 10 000 до 200 000 лева при повторно.



Георги Росенов от София, който всяка година минава преглед в един и същ пункт, тази година плаща 120 лева. "Доста са се увеличили, както всичко“, коментира той.



В Монтана Десислав преминава ГТП за 75 лева. "В София е много по-скъпо. Има поне с 15–20 лева разлика. Просто го търпим и плащаме, защото е необходимост“, казва той.



Васил Василев, собственик на пункт в Монтана, споделя, че не е променял цената си от седем години. Въпреки това едва покрива разходите.



"На минимума съм. Съкратил съм ги докрай. Дори и заплата не получавам“, обяснява той пред NOVA и допълва, че очаква проверката на КЗП заради зачестилите сигнали.



От КЗП заявиха, че анализират всички фактори, влияещи върху ценообразуването – текущи разходи, сравнение с предходни периоди и обосновки от самите фирми.



Бившият автомобилен състезател Румен Дунев коментира, че проблемът идва от големия брой пунктове и намалелия поток от клиенти. "Противно на икономическата логика, вместо да се намали цената, за да се увеличат прегледите, някои колеги я вдигат, за да оцелеят“, казва той.



От бранша предлагат решение за избягване на спекулации – цената на ГТП да бъде фиксирана като процент от минималната работна заплата. Така всяка промяна в минималното възнаграждение автоматично ще определя и цената на техническия преглед.