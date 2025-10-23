ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственик на бизнес, който задържа цените: Ако ситуацията остане такава, няма да вдигам
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:14
©
През последната година част от услугите у нас са поскъпнали почти двойно, показват данни на Националния статистически институт. Най-осезаемо увеличение се отчита при туристическите пътувания, фризьорските услуги, както и при поддръжката и ремонта на автомобили.

Макар браншовото сдружение на фризьорите да не води официална статистика за повишението на цените, клиентите усещат промяната в портфейла си.

"Според мен инфлацията е поне 20% за тези услуги. Ако преди си правих ноктите за 25 лв, сега плащам 50“, споделя клиентка.

"Там, където ходя на фризьор, цените са по-високи в сравнение с последния път, когато бях“, казва друга жена.

"Забелязвам, че за редовни клиенти цената е една, а за нови – друга“, допълва трета.

По официални данни на НСИ цените на фризьорските услуги са се повишили със 17% тази година спрямо предходната.

Според управителката на столичен салон за красота Петя Тоткова поскъпването е неизбежно.

"За последните шест месеца цената на боята се увеличи с около пет процента. Това се отрази с приблизително 10 лева върху крайната цена на услугата“, обяснява тя.

От браншовото сдружение на фризьорите уверяват, че предстоящото въвеждане на еврото няма да доведе до ново поскъпване.

"Паниката е излишна. Ако има увеличение, то ще е единствено заради по-високите цени на продуктите, с които работим“, заяви председателят на Националното сдружение на фризьорите Кръстю Капанов.

Поскъпването засяга и автомивките. В последните месеци цените са се вдигнали най-малко с по 10 лева.

В столицата, ако през миналата година комплексното измиване (вътрешно и външно) струваше между 15 и 18 лв, сега услугата надхвърля 25 лв, а в някои автомивки достига и 50 лв – в зависимост от вида на автомобила.

Все пак има и обекти, които задържат цените.

"Закупихме материали от Германия на по-добри цени и с по-високо качество. Засега не вдигам нищо. Ако ситуацията остане такава, ще продължа със същите цени“, коментира Любомир Костадинов, собственик на автомивка в София.

Туризмът.

Според данните на НСИ с най-голямо увеличение сред услугите за последната година са туристическите пътувания, при които поскъпването достига 34%.

Така на фона на продължаваща инфлация и нарастващи производствени разходи, потребителите все по-осезаемо усещат натиска върху семейния бюджет, докато бизнесите се опитват да намерят баланс между себестойност и лоялни клиенти.


