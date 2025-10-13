ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственик на апартаменти: Oсновната причина за случилото се е натрупаният с години боклук
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:38
©
"Адвокатите ми провериха всичко при покупката. Ще предприема правни действия срещу евентуалното събаряне на сградата". Това каза в ефира на NOVA  германският гражданин Александър Ламдин, един от собствениците на апартаменти в хотел "Негреско" .

"Аз и още няколко германски сънародници притежаваме апартаменти в тази жилищна сграда, която е ваканционна. Така че категорично тя не е хотел", каза той.

По думите му всяко жилище има отделен собственик, свой данъчен номер и Булстат. "Плащаме си данъците. Общината е наясно, че в сградата има над 100 собственици, много от които са германски семейства", обясни той. И подчерта, че всички са били шокирани, когато разбрали, че тази сграда се нарича "хотел". 

Ламдин обясни, че той е архитект и проектира сгради, включително хотели.

"Фирмата ми го прави от 15 години. Проектирал съм десетки хотели, но тази сграда никога не е била хотел. Имам всички документи – тя е проектирана и построена като ваканционен апартаментен комплекс с общи зони за отдих. Така е записано и в разрешителното за строеж. Моите нотариуси и адвокати провериха всичко при покупката", категоричен е той. 

Според него единственото, което го е притеснило при покупката на жилището било сметището зад тенис корта, което било достигнало височина колкото седем етажа.

"Приличаше на втора планина и блокираше естествения път на реката с години. Слава Богу, че нямаше валежи. Каналът, построен под сградата, не само беше одобрен, но и беше с напълно достатъчен капацитет – 700 метра дължина, 20 метра ширина и 2 метра височина. Това е тунел, през който могат да минават коли. Той би издържал всякакви валежи. Но не и със  свлачищата, когато боклуците от сметището бяха довлечени от планината. Каналът беше блокиран. Стигна се до лавина", разказа той. 

И подчерта, че основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук. "В Германия това не би се случило – сметището щеше да бъде изчистено отдавна за сметка на собствениците. Щяха да имат и хиляди глоби. Тук обаче боклукът просто беше оставен да се трупа". 

Ламдин беше категоричен, че сградата няма причина да бъде съборена, защото е построена напълно законно.

"Проблемът беше пълното запушване на канализационната тръба и колекторите под нея – не само заради сметището, но и защото от години не са били почиствани от общината". 

По думите му той и останалите собственици в "Негреско" "няма да оставят нещата така". "Хотелът "Роял Касъл“ в курорта е с пет звезди. Няма уикенд, в който някой политик да не празнува рожден ден или друг повод там. Всеки уикенд колони от автомобили минават покрай нашата сграда. Всички я познават. А сега твърдят, че никой не знаел за съществуването ѝ – сграда с формата на замък, която е с над 140 апартамента. Това е несериозно. Нито едно министерство няма право да твърди подобни неща. Това е невярна информация, създадена, за да се намери бързо виновна сграда или лице.
©
Но няма да го позволим", заяви собственикът. 

Той вече се е обърнал към германското посолство, към почетния консул и всички възможни институции, за да се извърши проверка.

"Много германци са засегнати. Това изглежда като отчуждаване на частна собственост. Ние сме в Европейския съюз. Не може просто така да се отнемат имоти на германски инвеститори и собственици, защото някое министерство е на погрешно мнение, че сградата не трябва да е там, или защото "никой не знаел" за канализацията под нея". 

Архитектът заяви, че знае за случващото се в Елените от съседите си в сградата, тъй като самият той е в Германия. Няма и никаква представа какво ще се случи с имота му и дали ще бъде компенсиран по някакъв начин.

"Сградата е почти невредима, защото е добре построена. Дори е спряла лавината от боклук от канализацията и е спасила човешки животи. Сега единствената сграда, която е издържала на бедствието, трябва да бъде съборена – само за да се направи показно. Това е невероятно.  Вече съм предал всичко на адвокатите си и, за съжаление, ще предприема правни действия – както и моите съседи германци, и останалите собственици. Важно е да се знае, че ние сме много собственици. Недопустимо е да се обсъжда събарянето на сградата заради един човек, който според твърденията притежава офшорна компания в Кипър. Ако ще се предприемат правни действия, няма как да е срещу един – трябва да е срещу всички 140 собственици поотделно", обясни той. 



Да ходи да реве на арменския поп. Ако са решили ще бутнат сградата. Ако кмета на Несебър реши да взима пари ще оставят сградата :) Всичко е интерес, а закони няма.
