Собственик на агенция: Клиентите, които смятат, че имотът им ще се продаде лесно след 12 месеца, подценяват финансовите рискове
В началото на годината традиционно се наблюдава настройване и изчакване от страна на клиентите. "Смятам, че това изчакване тази година ще продължи малко по-дълго. Клиентите ще наблюдават как се развива пазарът, ще има ли някакви резки промени. По-скоро ще има един период на адаптация, на ориентация и чак тогава на действие“, обясни Христова.
С влизането на страната в еврозоната Венета Христова очаква промяна в поведението на купувачите, които купуват инвестиционни имоти.
"Смятам, че трябва да се успокоят малко, защото в последните години, когато пазарът беше в своя пик, някои клиенти подхождаха доста неразумно, разчитайки на това, че всичко се продава много бързо, невинаги разполагайки с цялата сума по продажната цена. Те влизат в сделка, считайки че на следващия етап, след 12 или 20 месеца този имот лесно ще се реализира на пазара и ще се продаде. Много често те не разполагат с цялата продажна цена, но влизат в сделката, разчитайки на пика на пазара. Ако по някаква причина има застой, рискът, който те са поели, е доста по-голям“, обясни тя.
Пазарът на наеми в момента не е толкова активен и динамичен. В дългосрочен план обаче Христова очаква той да се събуди. "В един момент, дали от изчакването на това как ще се развият нещата, дали от недостъпност на част от жилищата, пазарът ще се балансира от гледна точка на имотите, които се отдават и които се продават“, прогнозира тя.
Надеждите на продавачите са, че с влизането в еврозоната ще се появят много чуждестранни инвеститори. Доста чужди фондове ще влязат на имотния пазар, купувайки жилища, допълни Венета Христова.
