ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Собственичка на фирма, оставила 50 души без заплати: Да не мислите, че и аз живея лесно?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:45Коментари (0)1080
©
Близо петдесет шивачки от Русе сигнализира, че са останали без заплати след като работодателят им отказал да се разплати с тях. Жените твърдят, че от месеци напразно чакат парите си и вече са подали жалба в Инспекцията по труда.

"Не ми бяха изплатени две заплати и половина – част от февруари и за март и април. Не съм получила и пари за отпуска. Работила съм и всички съботи, имаше извънредни часове“, споделя пред Българската национална телевизия Искра Иванова.

"На 4 часа ме осигуряваше“, допълва тя.

Подобна е и историята на други работнички:

"Договорът беше на два часа, защото съм пенсионер. А работех по цял ден“, разказва Снежинка Недялкова.

"Разчитаме само на заплатата на съпруга ми. С едни детски е много трудно да се живее“, казва Елена Димитрова.

"Нели Радева ни каза: ‘Нямам заплати, не ми се занимава с вас, напуснете офиса’“, добавя Андрияна Йорданова.

"Аз това не мога да го кажа, защото фирмата вече не съществува и в момента институциите се занимават с фалита“, заяви пред БНТ Нели Радева, един от собствениците на фирмата.

"Това е много дълга тема. В момента не мога да разговарям толкова дълго“, добави Радева и коментира: "Вие мислите ли, че аз живея лесно“.

По данни на Инспекцията по труда – Русе, срещу шивашката фирма има повече от 10 сигнала, засягащи близо 50 работнички. След извършените проверки и многократни предписания, работодателят не е изпълнил изискванията и не е изплатил дължимите възнаграждения.

"Вече е започнало производство по обявяване на дружеството в несъстоятелност. В момента, в който решението бъде вписано, работничките могат да инициират пред Националния осигурителен институт правото си да получат обезщетение от Фонда за гарантиране на вземанията на работниците при несъстоятелност“, обясни Ирена Николаева, директор на Инспекцията по труда – Русе.

Единствената надежда – фондът за гарантиране на вземанията

Това остава единственият шанс жените да получат поне част от дължимите си пари.

Въпреки това, българското законодателство все още не възпрепятства некоректни работодатели след фалит да откриват нови фирми и да продължават дейността си — включително без да изплащат навреме заплати на служителите си.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
10:28 / 14.10.2025
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловск...
10:05 / 14.10.2025
Иво Сиромахов: Реших да напусна, вече няма какво да ни свързва
09:41 / 14.10.2025
Надрусан пловдивчанин подкара товарен автомобил
10:06 / 14.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите ка...
09:15 / 14.10.2025
Проф. Ива Христова: Грипът е много заразен
09:23 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Нов закон за пушене на обществени места
БК Академик Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: