Снегът пада дори под 700 метра надморска височина

© "През следващото денонощие (30 ноември) ще вали вече главно из Северозападна и Централна Северна България, а следобед в неделя отново и на места из Рило-Родопската област, но вече слабо и в процес на спиране. Не се очакват значителни количества!



Със застудяването по високите западни полета и по Предбалкана тази нощ дъждът ще се примесва и ще преминава временно в сняг, като е възможно и леко побеляване над 600 метра надморска височина", съобщават от Meteo Bulgaria.