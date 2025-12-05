Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата

© Сметната палата изпраща на Прокуратурата извлечения от одитния доклад за годишния финансов отчет (ГФО) на Министерството на културата за 2024 г. Това се случва за втора поредна година, след като и за ГФО за 2023 г. одитната институция сезира Главния прокурор.



И през 2023 г., и през 2024 г. одитният екип е изразил "отрицателно мнение“ – най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансите на институцията.



Одитът за 2024 г. установява:



- данни за престъпление, изпратени на Прокуратурата съгласно чл. 58 от Закона за Сметната палата;



- съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина;



- критична липса на документация в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов“ – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година;



- неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, нарушаване на указанията на министъра на финансите;



- липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.



Одитният екип не получава увереност за пълнотата и достоверността на счетоводните данни, което е довело до отрицателното становище.



Корекциите по време на одита включват неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд "Култура“.



За ГФО на министерството за 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали до Главния прокурор заради данни за неефективно разходване на публични средства в 18 държавни културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.



През 2024 г. Главният инспекторат на Министерския съвет също разкри системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян. Проверката е разпоредена от тогавашния министър-председател Димитър Главчев.