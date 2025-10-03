© Фейсбук виж галерията Смерч се изви над морето в Царево, съобщават потребители в социалните мрежи. Както Burgas24.bg съобщи там днес бе обявено бедствено положение.



През нощта са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в Царево и от над 410 мм в село Изгрев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.