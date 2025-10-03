ИЗПРАТИ НОВИНА
Смерч се изви над морето в Царево
Автор: Иван Сотиров 10:19Коментари (1)2415
© Фейсбук
виж галерията
Смерч се изви над морето в Царево, съобщават потребители в социалните мрежи. Както Burgas24.bg съобщи там днес бе обявено бедствено положение.

През нощта са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в Царево и от над 410 мм в село Изгрев.



0
 
 
Тези горещини от над 40° нищо хубаво не предвещават.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

