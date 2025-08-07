ЗАРЕЖДАНЕ...
|Смарт начин да останеш във форма – смартчасовници Huawei с 0% лихва от А1
Huawei Watch 5 LTE e премиум смартчасовник, който позволява провеждането на разговори, изпращането на съобщения и използването на интернет – без телефон. Моделът впечатлява с издръжлив корпус от титан (за 46 mm) или неръждаема стомана (за 42 mm), AMOLED дисплей със сапфирено стъкло и яркост до 3000 нита. Създаден за движение, часовникът предлага над 100 спортни режима. Освен това, благодарение на иновативната X-TAP технология, Watch 5 съчетава ЕКГ, периферно пулсово оксиметрично измерване и 10-степенен тактилен сензор за бързи и точни показания. Функцията One-tap Health Glance предоставя данни за до 10 здравни показателя за по-малко от минута, а непрекъснатото SpO₂ измерване от върха на пръста е особено полезно през горещите летни дни. Устройството разполага с до 11 дни живот на батерията при стандартна употреба за 46 mm версия и 7 дни за 42 mm, като поддържа бързо безжично зареждане. До 31 август може да закупите Huawei Watch 5 LTE 46 mm на цени от 36,66 лв. и 42 mm на цена от 29,16 лв. на лизинг без оскъпяване за 24 месеца с план Unlimited Ultra от А1.
Huawei FIT 4 Pro и FIT 4 предлагат баланс между дизайн и полезни функции за здравен мониторинг и спорт. И двата модела са с тънък и лек корпус, ярък 1.82-инчов AMOLED дисплей и над 100 тренировъчни режима. Смартчасовниците разпознават автоматично вида на тренировката, а благодарение на вградения двубандов GPS, устройствата проследяват маршрути с изключителна точност. В допълнение, приложението Stay Fit позволява следене на калории и улеснено постигане на здравословните цели. Освен функциите за следене на пулс, сън, кислород в кръвта и стрес – FIT 4 Pro надгражда с разширени възможности за здравен мониторинг – вграден ЕКГ сензор, измерване на телесна температура и анализ на артериална скованост. Дългият живот на батерията (до 10 дни) и разнообразието от цветове ги правят отличен избор за потребителите, които искат стилно и надеждно устройство. Може да вземете Huawei FIT 4 срещу 13,74 лв. на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra и без оскъпяване от А1 до края на август, а FIT 4 Pro – за 21,66 лв.
Huawei FIT 3 е практичен, лек и удобен смартчасовник с алуминиев корпус, 1.82-инчов AMOLED дисплей и над 100 спортни режима. Предлага следене на сърдечен ритъм, SpO₂, сън и стрес и е подходящ както за тренировки, така и за ежедневна употреба, като батерията издържа до 10 дни стандартна употреба. Моделът е достъпен с 0% лихва на лизинг за 24 месеца за 9,12 лв. на месец до края на август.
Пълната селекция смартчасовници на Huawei с 0% лихва на лизинг можете да разгледате на a1.bg.
