© виж галерията Синът на Валери Николов, създателя на "Фантастико", написа пост в социалната мрежа за бъдещето на компанията:



"Скъпи колеги и партньори,



В последните дни аз, семейството ни и колегите, получихме хиляди съболезнователни писма, думи на съчувствие и подкрепа по повод кончината на моя баща и създател на "Фантастико груп“ Валери Николов, който ни напусна след продължително тежко боледуване.



Сърдечно благодаря на всички Вас от свое име и от името на нашето семейство за уважението към живота и паметта му!



Уверявам Ви, мечтите на Валери Николов са живи чрез всички нас, които се учехме от него на почтеност, отговорност, трудолюбие и лидерство.



"Фантастико груп“ ще продължи да се ръководи и развива от нашето семейство, следвайки неговата визия, предприемачески дух и ангажираност към обществото.



С уважение,



Владимир Николов,



Оперативен президент на "Фантастико груп“