|След смъртта на Христина от Пловдив, променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
Това ще стане в сряда, като ученикът ще бъде изведен от ареста под конвой, съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.
Към момента Бургазлиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице.
При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца.
Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин.
4-годишното момченце беше транспортирано с въздушна линейка в "Пирогов“ и все още остава в кома.
Пред медията близките казаха, че се борят с бюрократични спънки - шести ден след смъртта на младата жена от болницата в Бургас не са освободили тялото ѝ и не е ясно кога ще е поклонението.
