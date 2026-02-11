След края на консултациите: Предстои Илияна Йотова да избере служебен премиер

© След края на консултациите с парламентарно представените партии, президентът Илияна Йотова предстои да назначи служебен премиер.



Йотова ще избира между петмата казали "да" на предложението да бъдат служебен премиер на страната ни, а именно - подуправителя на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсмана Мария Филипова, председателя на Сметната палата - Димитър Главчев и заместничките му - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.



Избраният кандидат ще има една седмица, за да предложи състав на правителство. След което президентът издава указ за назначаване на правителството и определя датата на предсрочните парламентарни избори, в срок до два месеца.