3-годишното момченце, чието спасяване от тераса на 8-ия етаж в Ямбол разтърси страната, днес ще бъде настанено в приемно семейство в Ракитово. Заедно с него ще бъде и по-малката му сестричка, като по този начин двете деца отново ще бъдат събрани след двуседмична раздяла в различни домове.

Процедурата по настаняването се очаква да приключи по-късно днес, информира bTV, които Plovdiv24.bg цитира. Искра Чукалова, началник на отдел "Закрила на детето" в Ракитово, изрази благодарност към приемните родители, които са реагирали адекватно и с готовност са отворили дома си за двете деца.

Избраното приемно семейство притежава богат опит, като до момента е полагало грижи за шест деца, включително и близнаци. Според социалния работник Венера Ипчева, родителите имат необходимата мотивация и условия да осигурят на децата сигурност, обич и емоционална подкрепа, от които те се нуждаят след преживения стрес.

Бъдещата работа на социалните служби в Ракитово ще продължи в тясно сътрудничество с колегите им от Ямбол. Предстои изготвянето на детайлен план за действие, който включва работа с биологичните родители и оценка на възможностите за провеждане на срещи с децата. Основната цел на експертите е да се приложат адекватни социални услуги, които в краткосрочен план да доведат до отпадане на риска за децата и да подкрепят семейството в този труден момент.