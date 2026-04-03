Деца в риск остават извън полезрението на институциите. Това заяви бившият социален министър Иванка Шалапатова по повод случая от Ямбол, където малко дете провисна от 8-ия етаж на блок.

"Най-много ме шокира, че имаме две деца, които са абсолютно неизвестни за нито една институция. Много хора казват, че не знаят, че второто е родено и че съществува. А първото някой го е виждал, но не осъзнава, че живее в риск“, заяви пред bTV тя.

По думите ѝ това са деца в най-критичните години от развитието си. "В първите 3-5 години се оформя до 80% от архитектурата на човешкия мозък. Ако детето живее в лоши условия, без грижа и стимулация, вероятността да има травми по-късно е много голяма“, подчерта Шалапатова.

Тя допусна, че подобни случаи не са изолирани. "За жалост бихме могли да предположим с голяма степен на сигурност, че такива деца има в цялата страна“, каза бившият социален министър. Според нея проблемът има два основни аспекта. Първият – липсата на превенция. "Как така при наличие на риск единствената алтернатива е детето да бъде изведено от семейството? Това означава, че не сме извършили никаква предварителна работа със семейството“, обясни тя.

Вторият – липсата на адекватна политика за децата и семействата. Шалапатова припомни, че по време на нейния мандат е приет първият план за ранно детско развитие, който е трябвало да гарантира навременна намеса на системите. "Този план остана на хартия. Никой не го изпълнява“, каза тя.

По думите ѝ, ако той е бил приложен, личните лекари и патронажната грижа е трябвало да засекат риска още в ранна възраст. "Патронажната грижа проследява поне първите шест месеца до една година. Ако я имаше, здравната система щеше да сигнализира социалната“, посочи тя и допълни, че "цялостна система в България няма“.

Сериозен проблем според нея е и разделянето на децата. "Те са настанени в две отделни приемни семейства. Това е много лоша мярка. При тази ранна възраст децата трябва да бъдат заедно“, заяви Шалапатова.

Тя критикува и състоянието на приемната грижа у нас. "Приемната грижа не се развива добре. Наричаме приемните родители печалбари, допускат се хора с лоша мотивация. Финансира се с европейски средства, което показва, че не е държавен приоритет“, каза тя.

По отношение на действията на институциите оттук нататък, Шалапатова посочи, че законът изисква спешна оценка на риска. "В рамките на 24 часа трябва да има първоначална оценка – колко е висок рискът и какъв е родителският капацитет“, обясни тя.

След това трябва да започне т.нар. паралелна работа – грижа за децата и подкрепа за родителите. "Дали родителският капацитет ще достигне необходимото ниво, никой не може да каже в момента“, добави тя. Бившият социален министър предупреди и за друга практика – прибързаното връщане на децата в биологичното семейство. "Много често те отново попадат в лоши условия и цикълът се повтаря“, каза тя.

Според нея ключът е в подкрепата за семействата, но без прибързани решения. "Не бива да се бърза, но трябва да се помогне на родителите. За да стигнат до това положение, те не са получили подкрепа“, посочи Шалапатова.

Категоричното ѝ заключение: "Ключово важно е децата да бъдат отглеждани заедно и в семейна среда.“