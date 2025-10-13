ИЗПРАТИ НОВИНА
След изборите в Пазарджик: Асен Василев покани всички партии за обединение срещу ДПС
Автор: Георги Кирилов 16:16Коментари (0)499
© Булфото
Поздравявам гражданите на Пазарджик. Въпреки, че видяхме, че МВР не си вършат работата, гражданите спокойно успяха да я свършат до някъде вместо тях. Искам да поздравя и екипа тук в Пазарджик- когато си говорихме, че трябва да вдигнем значително изборния резултат , звучеше като научна фантастика.

Това бяха първите думи на съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василе след изборите в Пазарджик. 

"Истината е, че имахме с 30% повече гласове и получихме с двама повече съветници. Планът, който беше начертан за приключване на Промяната, катастрофира. Ясно, че се видя, че когато един кмет и общински съвет си вършат работата, хората го оценяват", каза още Василев и заяви, че ДПС е изяло ГЕРБ. 

"ГЕРБ паднаха до 6-та политическа сила- ако някой го беше казал преди месец, нямаше да бъде повярвано от никого. Това е процес, за който предупреждаваме от доста време. Както Пеевски първо изяде ДПС и изгони Доган и хората от АПС от собствената им партия, в момента тече същият процес в ГЕРБ", каза още председателят на ПП. 

"Готови сме да загърбим партийния егоизъм".

С тези думи Василев покани всички формации за обединение срещу ДПС и Делян Пеевски в новия общински съвет в Пазарджик.

Според Василев е възможно да се намери решение за мнозинство, изключващо ДПС. На въпрос дали на бъдещите преговори ще бъде поканен и бившият кмет Тодор Попов, който през годините се считаше за едновременно близък до Делян Пеевски и Бойко Борисов, Василев не отговори.

"Ако няма обединение срещу Пеевски, Пазарджик ще последва съдбата на "Булгартабак".







