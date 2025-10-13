ЗАРЕЖДАНЕ...
|След изборите в Пазарджик: Асен Василев покани всички партии за обединение срещу ДПС
Това бяха първите думи на съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василе след изборите в Пазарджик.
"Истината е, че имахме с 30% повече гласове и получихме с двама повече съветници. Планът, който беше начертан за приключване на Промяната, катастрофира. Ясно, че се видя, че когато един кмет и общински съвет си вършат работата, хората го оценяват", каза още Василев и заяви, че ДПС е изяло ГЕРБ.
"ГЕРБ паднаха до 6-та политическа сила- ако някой го беше казал преди месец, нямаше да бъде повярвано от никого. Това е процес, за който предупреждаваме от доста време. Както Пеевски първо изяде ДПС и изгони Доган и хората от АПС от собствената им партия, в момента тече същият процес в ГЕРБ", каза още председателят на ПП.
"Готови сме да загърбим партийния егоизъм".
С тези думи Василев покани всички формации за обединение срещу ДПС и Делян Пеевски в новия общински съвет в Пазарджик.
Според Василев е възможно да се намери решение за мнозинство, изключващо ДПС. На въпрос дали на бъдещите преговори ще бъде поканен и бившият кмет Тодор Попов, който през годините се считаше за едновременно близък до Делян Пеевски и Бойко Борисов, Василев не отговори.
"Ако няма обединение срещу Пеевски, Пазарджик ще последва съдбата на "Булгартабак".
