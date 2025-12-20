ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|След Нова година сериозен удар при хотелите
Дни преди празниците в Сандански вече пристигат първите туристи. Сред тях е и Нели Коноуей от Лос Анджелис, която е решила да си подари кратка почивка в курорта.
"Вече 17-18 години идвам тук, защото се разтоварвам, защото е различна обстановката и енергията и сякаш е държава в държавата, много различна България, има много топли взаимоотношения между хората. Разбира се водата, природата и най-вече човешкият фактор", коментира Нели Коноуей, туристка, пред БНТ.
Очакваните туристи в Сандански тази година са от България, Гърция, Северна Македония и скандинавските държави.
"Спрямо миналата година няма повишение на цените или поне не съществено. Да кажем, че тридневен пакет със закуска, вечеря и празнична вечеря може да започва от около 1000 лв., нормално стига до 3000 – 3500 лв. Има разбира се и много луксозни места за настаняване като самостоятелни вили с басейни, които са на доста по-висока цена", заяви Георги Кунчев, сдружение "Дестинация Сандански".
От бранша прогнозират, че повишение в цените на нощувките ще има след Нова година. Във връзка с въвеждането на еврото пък не очакват да има проблеми с плащанията в новогодишната нощ.
"В туризма работим с други валути, освен левове, от доста време. Това първо. Второ и персоналът е свикнал да работи, а и голяма част от празничните пакети са предварително предплатени. Ще има известни неудобства за нашите гости, ако спрат да работят ПОС терминалите и банкоматите на 31-ви, както се чу последно време. Но да кажем това не е някаква страхотна драма", каза още Георги Кунчев, сдружение "Дестинация Сандански".
За спокойствието на гостите препоръките на ресторантьорите са те да си носят пари в брой, с които ако се наложи да могат да доплатят сметките си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собс...
18:23 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на...
18:09 / 20.12.2025
Тихомир Атанасов: Партия "Трети март" приема Румен Радев като неф...
16:04 / 20.12.2025
Нови правила за електрическите тротинетки?
15:27 / 20.12.2025
Пеевски обвини ПП/ДБ за освобождаването под гаранция на директора...
13:52 / 20.12.2025
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS