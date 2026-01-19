След 30 години чакане: Отварят пътя Рудозем - Димарио

© ФОКУС След 30 години чакане утре отварят Беломорския проход към Гърция край Рудозем. Това обяви на пресконференция областния управител на Смолян Захари Сираков в присъствието на кмета на Рудозем инж. Недко Кулевски, кмета на Смолян Николай Мелемов и заместниците си Андриян Петров и Красимир Даскалов, предаде ФОКУС.



"Днес е денят на най-дългоочакваната новина за област Смолян. По информация от гръцките ни партньори, отсечката от Димарио до границата с България ще бъде открита утре, 20 януари в 10:45 часа. Надяваме се утре на обяд да може гражданите на България и Гърция вече да минават свободно през Беломорския проход. Повече от 30 години чакаме това да се случи“, поясни Сираков.



Днес от страна на фирмата изпълнител на пътната отсечка се премахват бетоновите заграждения.



"Засега по пътя от Елидже до Беломорието ще се допускат само автомобили до 3,5 тона. Новоизградения път от Димарио до Меливия е първия лот от проекта от общо пет. Останалите са обект на финансиране в новия програмен период на програмата "ИНТЕРРЕГ България – Гърция““, допълни областния управител и прочете официалния мейл, изпратен тази сутрин от гръцките власти, които ще организират откриването утре. На него се очаква да присъстват представители на регион Източна Македония и Тракия в Гърция, както и представители на правителството на Република България.



Сираков отбеляза, че пускането на движението през пътя от Елидже към Гърция се случва заради положените усилия на всички областни управител на Смолян, така и на кметовете на Рудозем и Смолян.



Кметът на Смолян, Николай Мелемов заяви, че през годините назад много хора са се борили за отварянето на този път, който да свързва Родопите и Гърция. "Благодаря на областният управител Сираков, че финализира нещата. От гръцка страна най-голяма заслуга това да се случи има Георгиус Павлидис, който е и почетен гражданин на Смолян. За община Смолян това е исторически момент. Преди 100 години Смолян и Родопите са търгували с Беломорието. Сега да отидеш до Ксанти вече ще е по-бързо отколкото да пътуваш до Пловдив. Това е било мечта за всички нас“, посочи Мелемов.



Кметът на Рудозем инж. Недко Кулевски благодари на областния управител за положените усилия и на всички областни управители и кметове на Рудозем, които са дали всичко от себе си за отварянето на пътя. "Утре най-после една 30-годишна мечта на рудоземчани и на всички живеещи в област Смолян ще стане реалност. Това ще бъде от изключителна полза не само за община Рудозем. Ще даде икономически тласък за цялата Смолянска областта“, посочи Кулевски.



Той уточни, че обходния път на Рудозем все още не е готов.



"Имахме месечна среща в началото на годината с възложителя АПИ, изпълнителя и общината и е поет ангажимент, че обхода ще е готов до края на април. Сега трафикът ще бъде през центъра на Рудозем, но мисля, че няма да има проблем. Излязоха непредвидени СМР и затова се наложи удължаване на срока“, посочи кметът на Рудозем.



Инж. Кулевски допълни, че засега гръцки инвеститори не са проявявали интерес за инвестиции в общината. През последните години обаче, инвестиционният интерес на територията на община Рудозем е завишен драстично от български инвеститори.



"Цените на имоти и земи се завишиха драстично. Отварянето на пътя към Гърция ще даде тласък на икономиката в общината. Вече се учеща и в търговията, защото има драстично повишение на потока, както от гърци, така и от българи“, каза още кметът на Рудозем.