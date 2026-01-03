Слави Василев: Надявам се следващият премиер да е Румен Радев

© Ако Румен Радев стане лидер на партия, той ще бъде проевропейски, ще се доближи до политиката на унгарския премиер Виктор Орбан. Такова мнение изрази в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS политологът Слави Василев.



"Президентът винаги се е държал институционално и не би използвал новогодишната си реч, за да обявява лични решения, които засягат цялата държава“, смята той и подчерта, че евентуални политически ходове от страна на Радев не бива да се тълкуват прибързано.



"Дали ще скочи или не в политиката, сам ще ни информира. Всичко останало би било спекулация“, посочи той.



По думите му е очевидно, че настоящият начин, по който функционира властта, не може да продължава и че има нужда от нов политически играч.



"По-скоро Радев обръща внимание на партиите, които са в Народното събрание, защото ако има някъде грешка, тя е при тях“, каза Василев.



Той коментира и честите обвинения към президента, че е злоупотребявал със служебните кабинети. Според него служебните правителства са били резултат от невъзможността на партиите в парламента да излъчат редовен кабинет.



"Те се раждаха, защото партиите в НС бяха неспособни да направят правителство“, допълни политологът.



На въпрос кой прогнозира, че ще е бъдещ служебен премиер той отговори по следния начин: "Интересувам се само кой ще бъде следващият редовен премиер. Надявам се това да е именно Румен Радев“.