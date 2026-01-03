ИЗПРАТИ НОВИНА
Слави Василев: Надявам се следващият премиер да е Румен Радев
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:05 / 03.01.2026
©
Ако Румен Радев стане лидер на партия, той ще бъде проевропейски, ще се доближи до политиката на унгарския премиер Виктор Орбан. Такова мнение изрази в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS политологът Слави Василев.

"Президентът винаги се е държал институционално и не би използвал новогодишната си реч, за да обявява лични решения, които засягат цялата държава“, смята той и подчерта, че евентуални политически ходове от страна на Радев не бива да се тълкуват прибързано.

"Дали ще скочи или не в политиката, сам ще ни информира. Всичко останало би било спекулация“, посочи той.

По думите му е очевидно, че настоящият начин, по който функционира властта, не може да продължава и че има нужда от нов политически играч.

"По-скоро Радев обръща внимание на партиите, които са в Народното събрание, защото ако има някъде грешка, тя е при тях“, каза Василев.

Той коментира и честите обвинения към президента, че е злоупотребявал със служебните кабинети. Според него служебните правителства са били резултат от невъзможността на партиите в парламента да излъчат редовен кабинет.

"Те се раждаха, защото партиите в НС бяха неспособни да направят правителство“, допълни политологът.

На въпрос кой прогнозира, че ще е бъдещ служебен премиер той отговори по следния начин: "Интересувам се само кой ще бъде следващият редовен премиер. Надявам се това да е именно Румен Радев“.







Да не дава Господ.Боже,пази България!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

