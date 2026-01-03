ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Василев: Надявам се следващият премиер да е Румен Радев
"Президентът винаги се е държал институционално и не би използвал новогодишната си реч, за да обявява лични решения, които засягат цялата държава“, смята той и подчерта, че евентуални политически ходове от страна на Радев не бива да се тълкуват прибързано.
"Дали ще скочи или не в политиката, сам ще ни информира. Всичко останало би било спекулация“, посочи той.
По думите му е очевидно, че настоящият начин, по който функционира властта, не може да продължава и че има нужда от нов политически играч.
"По-скоро Радев обръща внимание на партиите, които са в Народното събрание, защото ако има някъде грешка, тя е при тях“, каза Василев.
Той коментира и честите обвинения към президента, че е злоупотребявал със служебните кабинети. Според него служебните правителства са били резултат от невъзможността на партиите в парламента да излъчат редовен кабинет.
"Те се раждаха, защото партиите в НС бяха неспособни да направят правителство“, допълни политологът.
На въпрос кой прогнозира, че ще е бъдещ служебен премиер той отговори по следния начин: "Интересувам се само кой ще бъде следващият редовен премиер. Надявам се това да е именно Румен Радев“.
