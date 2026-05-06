Заместник-председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) Слави Василев обяви, че съставът на новия кабинет вече е напълно готов и скоро ще бъде представен на обществото. Той подчерта, че бъдещото управление ще се фокусира върху експертизата и спешната поправка на законодателни грешки, за да се защити общественият интерес, информира Plovdiv24.bg.

Партията победител в изборите разполага с комфорта на пълното мнозинство и е готова да поеме цялата отговорност за управлението на страната, сподело той. Василев беше категоричен, че въпреки тежкото състояние на държавната хазна, данъците няма да бъдат повишавани, тъй като бизнесът трябва да бъде подкрепен като основен двигател на добавената стойност.

Една от първите задачи на новото мнозинство ще бъде стабилизирането на държавния бюджет. В ефира на "Денят ON AIR" Василев коментира, че финансовата рамка е сериозно изчерпана, което поставя под въпрос изплащането на заплатите през юни, но ПБ разполага с волята и експертизата да изведе държавата от тази ситуация, без да излиза от рамките на заложения бюджетен дефицит.

В енергийната сфера се подготвя ключова рокада. Слави Василев съобщи, че ще бъде сменен особеният търговски управител на "Лукойл" в България Румен Спецов. Целта е на негово място да застане доказан професионалист, който да оптимизира ценообразуването на горивата в полза на гражданите и да управлява стратегическия актив като добър стопанин, избягвайки международни арбитражи.

Василев прогнозира, че 52-ият парламент ще постави рекорд по качествени законодателни промени. Той отправи покана към опозицията за конструктивна работа и изрази мнение, че държавната охрана на лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски, трябва да бъде свалена.