Слави Трифонов с първа реакция след изявлението на президента
Автор: Марияна Стойчева 19:22
©
Приветствам господин Румен Радев като "добре дошъл“ на политическия терен в България. Това написа председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов минути след като президентът Румен Радев обяви, че подава оставка. 

"Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната. "Има такъв народ" е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия", написа той.


С лопатата да ги риниеш тия! Ще прави партия и ще захапи кокала от всякъде ,без ама сега това ,ама сега онова!И ще ми вкарва пръдните си миризливи от всякъде ,тъпанари!
0
 
 
Когато переше чевените пари не беше десен ....
0
 
 
Славуцата се е разпенявил.Но той не е пилот. Минаваме на автопилот от днес. Дано и неуморният не избяга,че тогава и Диван Диван с голямото Д ще се види в чудо.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

