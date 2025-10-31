Слави Трифонов с извънреден ход

© YouTube Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов прибягна до извънреден ход заради троловете в мрежата. Решението бе обявено от самия него в профила му във Фейсбук.



"Няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари да изкарват пари благодарение на мен. Затова за известно време ще спра коментарите под моите постове", написа Трифонов.



Ето какво още съобщи лидерът на ИТН в социалната мрежа:



Аз съм от провинцията и, може би заради това, изпитвам респект и благоговение към жълтите павета на София.



И реших да ги възпея със същите тези чувства.



Мислех си, че с Евгени Димитров ще сътворим нещо като валс или менует, или гавот, дори и жига - това са танци, подходящи за жълтите павета. Но вместо това направихме нещо съвсем различно - вероятно защото сме едни селяндури.



Е, с него наистина сме израснали с Бах, Хайдн, Моцарт и Бетовен, но явно в душата си оставаме едни селяндури.



И затова сътворихме това, което сега ще чуете. Кръстих го "Жълтите павета“.



P.S. Откакто имам "Фейсбук“, съм получил 602 000 коментара под моите постове. Една голяма част от тях са ваши и, независимо дали са положителни или отрицателни, аз искам да ви благодаря, защото те са ми давали ясни насоки за това, което правя или ще направя.



Но една немалка част от тези коментари са на тролове, аватари и всякакви други подобни твари.



И, обективно погледнато, аз давам възможност на хора с нисък морал да изкарват пари благодарение на гнусотиите, които пишат под моите постове.



Навремето така беше с жълтите вестници. Аз заведох 18 дела, спечелих ги всичките, а всички пари, които получих, дарих на деца в неравностойно положение.



Сега не мога да направя това, защото всички тези тролове и аватари умело са скрити в сървъри в най-различни държави по света.



Затова искам още веднъж най-искрено да благодаря на всички хора, които са си правили труда да коментират моите постове - независимо дали са се изказвали положително или отрицателно.



Но няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари да изкарват пари благодарение на мен.



Затова за известно време ще спра коментарите под моите постове.