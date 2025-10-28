Слави Трифонов: Това е измама! В интернет има всякакви отрепки и тролове

© В момента тече интервю, което съм дал преди много време.



Интервюто се излъчва от фалшив профил. Това е измама! Това съобщава в своя Фейсбук профил Слави Трифонов.



По думите му става ясно, че се говори и за парична награда.



"Обявява се парична награда - това също е измама! За съжаление, интернет е място на много измамници, лъжци, тролове и какви ли не още отрепки.



Много моля - бъдете бдителни и не бъдете лековерни!", призовава той и допълва:



Това, което четете в момента, е единственият ми официален профил. Уважавам всеки последовател и съм загрижен за всеки един от вас!