|Слави Трифонов: Вярвам във всичко това и затова направих каквото трябва и каквото зависи от мен
ФОКУС публикува останалата част от публекацията му без редакторска намеса:
От цялото си сърце и душа най-искрено ви желая здраве, късмет, спокойствие и вътрешен мир - на вас, вашите семейства, вашите приятели и всички хора, които обичате и без които не можете.
Тъй като моментът е много специален, бих искал да ми позволите да кажа нещо лично: всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме.
Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре.
Сигурен съм също, че много скоро никой няма да помни политическите интриги, лъжите, самозаблудите и въобще всички неприятности, които се случиха в българския политически живот и в публичното пространство през изминалата година. Защото това, което се случва в момента, е много по-важно, по-смислено и по-отговорно от цялото изминало дребнотемие.
Вярвам във всичко това и затова направих каквото трябва и каквото зависи от мен. Винаги съм бил такъв и ми е доста късно да се променям.
Благодаря ви, че прочетохте тези думи, и още веднъж - честита Нова година. Бъдете здрави, целеустремени и щастливи.
