Лидерът на "Има такъв народ“ и популярен телевизионен водещ Слави Трифонов обяви старта на уникална кампания, насочена към подкрепа на най-големите таланти на България. Провокиран от сблъсъка си с изкуствено създаден певец в интернет, той взе решение лично да финансира образованието на три деца в най-престижните световни академии по изкуствата.

Трифонов възнамерява да открие три "безумно талантливи“ деца – певец или музикант, танцьор и художник на възраст между 12 и 14 години. Избраните таланти ще бъдат изпратени да учат в най-реномираните училища в света, без значение от континента, като всички разходи по обучението и издръжката им ще бъдат изцяло за негова сметка, информира Plovdiv24.bg.

Ето и подробностите:

Здравейте! Попаднах в YouTube на един певец, който истински ме впечатли като глас, като стил и си казах: "Ей, колко талант има по света“. Помислих, че певецът е американец, реших да се разтърся и да видя кой е и какъв е и всъщност се оказа, че е създаден от изкуствен интелект. Първо се разочаровах, но после си казах: "Да бе, обаче аз съм свидетел и участник в доказателството, че в България има много истински таланти. Истински, създадени от майка си и баща си, а не от изкуствен интелект.“

И някак от само себе си взех решение. Искам да открия три безумно талантливи деца. Едното да е певец или музикант, другото - танцьор, третото - художник. Момчета или момичета. Между 12- и 14-годишни. Лично ще изпратя децата, които открия, да учат в най-, ама най-престижните училища по изкуствата в света. Без значение - Европа, Америка, Австралия или който и да е континент. Най-престижните училища по света, за да могат българските деца да покажат на целия свят какво могат.

Стипендиите и издръжката на тези деца ще бъдат изцяло за моя сметка - подарък от мен. Защото това няма да е подарък към тях, а подарък за моето самочувствие, подарък за самочувствието на всеки един българин и за публиката по света.

За целта изпратете съобщение на моята страница (бутон "Съобщения“) с имейл адрес за контакт, името на детето и областта, в която ще се състезава, до 25.04.2026 г. В отговор на вашия имейл ще получите подробности за кандидатстването, както и адрес за изпращане на видеоматериали и лично мотивационно видео на детето.

Подбраните деца ще се явят на живо пред авторитетно жури.