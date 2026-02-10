Слави Трифонов: ПП-ДБ отново ще спят спокойно като защитена и обгрижвана секта, каквато всъщност са!

© Преди минути лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов отново пусна публикация във фейсбук, с която коментира нашумелия случай "Петрохан" и прави връзка с политическата обстановка в страната, видя Plovdiv24.bg. Ето какво написа той:



Този потресаващ случай, условно наречен "Петрохан", и шестимата убити и самоубити явно много лошо се отразяват на едни от главните виновници - ПП-ДБ. И те, ПП-ДБ, като изплашен и паникьосан човек, започват да предприемат панически действия. Божидар Божанов от ДБ започна да предлага промени в закона за НПО-тата - да има по-голям контрол. При положение, че тяхната партия е с най-голям брой НПО-та. Те почти всички са излезли от разни НПО организации, получават пари през НПО-та, дават държавни пари на същите НПО-та и сега се сетили, че няма контрол. И това, при положение, че техният министър Сандов е подписал разрешителното на това НПО, дето уби вече шест човека и има разследване за педофилия. При положение, че техният кмет Васил Терзиев и основателката на партията им Саша Безуханова са основните спонсори на зловещото петроханско НПО.



Същите тези предлагат забрана за имена на НПО-та, имитиращи държавни агенции и служби. А разрешението те да се нарекат и да се впишат като "държавна агенция“ става, когато Надежда Йорданова е техен министър на правосъдието, под чиято шапка е Агенцията по вписванията. Въпреки очевидното нарушение на чл. 7, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според който наименованието не трябва да въвежда в заблуждение. Знаете ли, че само ден след като на 11 януари документите на това сдружение са внесени в агенцията, то скорострелно е регистрирано?



Ами инициативата на Атанас Атанасов? Атанас Атанасов се е засилил да свиква комисии, пред които ДАНС и МВР да докладват за случая "Петрохан". И това при положение, че техният министър Бойко Рашков закрива РПУ - Годеч, нарежда изтеглянето на "Гранична полиция" от района и така осигурява пълна липса на контрол върху петроханската секта.



И сега ПП-ДБ с нетърпение очаква президентът Йотова да назначи за служебен министър-председател бившия председател на тяхната парламентарна група и един от основателите на "Да, България" Андрей Гюров. Така, те дълбоко ще си отдъхнат, защото той ще замете всичко под килима, ще прекрати всички евентуални разследвания срещу тях, ще им помогне за изборите и всичко ще се потули.



Така, те отново ще спят спокойно като защитена и обгрижвана секта, каквато всъщност са!