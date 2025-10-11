Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас

© "От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант.



Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно", съобщи Слави Трифонов.