Сланите започнаха

Някои българи тази сутрин трябваше да почистят стъклата на колите си от слана. За това съобщават от Meteo Balkans.



"Добро утро със сланите - тази сутрин. Нещо съвсем нормално за края на август и то в планинските райони.



Село Главановци и Равногор. И попадение на индекса за слани", пишат синоптиците.