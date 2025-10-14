ИЗПРАТИ НОВИНА
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15
©
До 2027 г. в България влиза в сила нова европейска директива, която забранява практиката работодателите да питат кандидатите каква заплата очакват. Директивата за прозрачност на възнагражденията цели да осигури по-справедливо заплащане и да ограничи половата дискриминация на работното място.

Това съобщи Мария Стоева, експерт по организационно развитие и партньор на платформата Rewardly в България, в предаването "В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според Стоева, новите правила ще изискват компаниите да имат ясна логика и аргументация зад заплатите, бонусите и придобивките, които предоставят на служителите си.

"Всичко това ще трябва да се одитира, преразгледа и приведе в определена рамка. Този процес няма да е лесен и ще отнеме ресурс, време и пари там, където има съществени разлики“, коментира тя.

Стоева призова работодателите да започнат подготовка още сега, за да избегнат шокови промени, когато директивата стане задължителна.

Една от най-съществените промени е отмяната на клаузите за конфиденциалност на възнагражденията.

Служителите ще могат свободно да споделят заплатите си помежду си, без риск от санкции, което ще повиши прозрачността в компаниите.

"Дори само тази промяна ще доведе до различна динамика, тъй като при доста работодатели има съществени разлики – по пол, по дата на присъединяване или по други критерии“, отбеляза Стоева.

Тя добави, че в много компании по-дългогодишните служители често получават по-ниски възнаграждения от по-новите, което директивата ще извади на повърхността.

Новият регламент ще бъде "много скъп закон“ за бизнеса, подчерта експертката.

Той изисква сериозно планиране, анализ и преструктуриране на компенсационните системи, особено в големите компании, които ще бъдат първи обхванати от директивата – тези с над 250 служители.

Стоева уточни, че сивият сектор няма да бъде засегнат пряко, тъй като директивата в началото се отнася само за големи предприятия. Въпреки това, тенденцията е все повече работодатели да излизат на светло, тъй като служителите вече не са съгласни да работят без осигуровки или с укрити доходи.

"Когато като работодател трябва да дадеш най-добрите практики, за да привлечеш и задържиш съответните хора, практиките от сивия сектор нямат място“, категорична е Стоева.

Стоева представи и иновативната B2B платформа Rewardly, която предоставя на работодателите актуални данни за възнаграждения, бонуси и придобивки в реално време.

Чрез нея компаниите ще могат да видят средната, минималната и максималната заплата за конкретни позиции на пазара. Източник на данните ще бъдат самите работодатели, а информацията ще се актуализира динамично, за да отразява реалните тенденции.

"Колкото повече работодатели се включат, толкова по-добре“, посочи Стоева.

Тя допълни, че практиката за годишно повишаване на заплатите вече е отживелица – все повече компании прилагат по-гъвкав подход, като правят по-чести и по-малки промени в заплащането през годината.

Предстои да видим дали директивата за прозрачност на възнагражденията ще успее да намали половата дискриминация и да създаде по-справедливи условия на трудовия пазар в България.

Сигурно е обаче, че културата на мълчание около заплатите е към своя край, а работодателите ще трябва да се адаптират към новата ера на откритост и обективност в заплащането.







