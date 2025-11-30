ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Скок в цените на доматите и краставиците
Автор: ИА Фокус 13:27Коментари (0)204
© БНТ
Основните зеленчуци поскъпват сериозно за последната седмица, отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища.

Става дума, обаче за цените на едро на 27 основни хранителни стоки в потребителската кошница.

Най-голямото поскъпване само за няколко дни има при краставиците от 30 стотинки и на борсите те вече се продават за 3.40 лв. за килограм, а доматите са поскъпнали с 21 стотинки.

И останалите продукти за традиционните туршии по това време на годината поскъпват като зеленият и червеният пипер, както и морковите.

Лимоните също вече са по-скъпи с 13 стотинки. От основните хранителни стоки олиото също бележи ръст с 5 стотинки, информира БНТ.

Ябълките обаче поевтиняват с 22 стотинки, а гроздето - със 17 стотинки.

При основните хранителни стоки захарта е надолу с 8 стотинки, а млечните продукти бележат намаление с няколко стотинки.

При свинското се очертаваше тенденция на поскъпване, но сега последните данни сочат, че цената му е намаляла с 5 ст.

Интересни тенденции има и при цените на едро по региони. Така, например, килограм захар в Благоевград 1.80 лв., а в Пловдив стига до 3.50 лв.

Брашно тип "500" пък във Враца се продава за 84 ст, а в София - до 2 лева.

Яйцата в Кърджали са по 36 ст., според данните на комисията, а най-скъпо се продават в Смолян - с 9 ст. отгоре.


Още по темата: общо новини по темата: 818
24.11.2025 »
23.11.2025 »
22.11.2025 »
21.11.2025 »
19.11.2025 »
19.11.2025 »
предишна страница [ 1/137 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
14:52 / 30.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магази...
14:12 / 30.11.2025
Икономист: Данъчните оценки на имотите да се актуализират, пазарн...
13:37 / 30.11.2025
Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. ...
13:02 / 30.11.2025
Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота...
12:29 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
Природни стихии
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: