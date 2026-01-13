ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сиропи за кашлица и таблетки за смучене у нас масово се регистрират като медицински изделия, а не като лекарствени продукти
По думите ѝ, при тези продукти се отчита поскъпване с над 20% в сравнение със същия период на миналата година. Причината е в различния регулаторен режим.
За лекарствата без рецепта в България се определя максимална продажна цена, която може да бъде увеличена най-рано една година след регистрацията на продукта и то с процента на инфлацията. При медицинските изделия обаче подобен контрол липсва.
"Има сиропи и таблетки за смучене, които са регистрирани като медицински изделия и при тях процесът вече не е контролируем – производителят сам решава и сам покачва цената“, обясни Грозданова.
Фармацевтът подчерта, че повишението на цените при масово използваните лекарства за настинки и имуностимулатори не е свързано с началото на годината или с превалутирането.
"Още от август месец, когато се установи, че ще влезе еврото, постепенно започнаха да се покачват цените при лекарствата“, посочи тя.
Проблеми се наблюдават и при лекарствата, заплащани от Националната здравноосигурителна каса. По думите на Грозданова, в последните месеци се забелязва продължителен процес на изтегляне на определени по-евтини продукти от пазара. В резултат по-скъпи лекарства стават референтни за заплащане от касата, което води и до по-високо доплащане от страна на пациентите в абсолютна стойност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 843
|предишна страница [ 1/141 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Решават за обявяване на грипна епидемия
16:33 / 13.01.2026
"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато!
16:26 / 13.01.2026
Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини...
16:01 / 13.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
16:03 / 13.01.2026
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
12:41 / 13.01.2026
Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря
12:34 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS