Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ

© Иво Сиромахов за пореден път демонстрира уникалното си чувство за хумор, видя Plovdiv24.bg.



Повод за това му дадоха стотиците коментари под негови публикации, които очевидно са дело на нереални профили или такива, които са по-скоро анонимни, скрити зад фалшиви снимки и имена:



Най-смелите коментари под публикациите ми са от хора с фалшиви имена и без профилна снимка. Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ.