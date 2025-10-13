ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сиромахов е поредният, напуснал близкия кръг на Слави Трифонов
През последните години той бе водещ на "Вечерното шоу на Слави“ на мястото на началника си.
Така и не стана съвсем ясно дали Сиромахов напуска сам, или е изгонен от телевизията. Той работеше със Слави Трифонов 25 години като сценарист, актьор и водещ. Иво Сиромахов е и автор на десетки книги и пиеси.
Сиромахов не е първият, напуснал близкия кръг на Трифонов и продукциите му. Преди него го направиха продуцентът Евтим Милошев, сценаристът Росен Петров, Любен Дилов-син, някои от актьорите и музикантите му.
