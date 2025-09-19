ИЗПРАТИ НОВИНА
Сиромахов: Това е тежко престъпление срещу тези деца, извършено от родителите им
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:08
©
"Напоследък правя доста срещи с ученици, с които разговарям за книги, за изкуство, изобщо – за постиженията на човешкия дух.

Понякога срещам изключителни деца – будни, любопитни, образовани. Но те са редки изключения. Мнозинството от учениците имат остър дефицит на култура. Повечето от 15-16 годишните деца не са били заведени нито веднъж от родителите си на изложба, в библиотеката, на симфоничен концерт.

Голяма част от тях не са разговаряли никога с родителите си за книги, защото в домовете им няма нито една книга.

Това е тежко престъпление срещу тези деца. Престъпление, извършено от родителите.

Това, че вие сте направили личен избор да бъдете цял живот тъпи, не ви дава правото да ограбвате децата си.

Нямате право да ги отглеждате в духовна нищета", смята общественикът и писател Иво Сиромахов.







