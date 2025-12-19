Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи

© Иво Сиромахов за пореден път прояви уникалното си чувство за хумор, публикувайки следния текст в социалната мрежа Фейсбук:



Дигитален маркетинг по български: рекламна агенция с 1.6 хиляди последователи във фейсбук ми предлага да им платя само 7200 лева без ДДС, за да ме научат как да разширя аудиторията си в социалните мрежи, която засега наброява само 144 хиляди последователи. Изглеждат сериозни.