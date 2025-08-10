ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сиромахов: Евроджендъри дебнат да обладаят изотзад българина
Тежък е животът на българина.
Урсула му източва спестяванията през дигиталното евро, Бил Гейц му слага чипове през ваксините, Марк Зукърбърг му краде снимките, Брюксел му забранява розовия домат, пръскат го със зарази от кемтрейлс, норвежците му взимат децата, 5G мрежата му трепе гълъбите, евроджендъри дебнат да го обладаят изотзад.
И всичко това му се случва, докато си пие узото по гръцките плажове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Фермери в борба за оцеляване заради суша и шарка
08:37 / 10.08.2025
Борбата с огъня продължава: Остава бедственото положение в Сунгур...
08:36 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Почти цяла България е предупредена
08:33 / 10.08.2025
Може ли да ни намалят заплатата?
21:57 / 09.08.2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
19:52 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
23:02 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS