Сиромахов: Евроджендъри дебнат да обладаят изотзад българина

© Писателят Иво Сиромахов за пореден път използва характерния си хумор и сатира в социалната мрежа Фейсбук, за да осмее някои от най-популярните страхове на българите:



Тежък е животът на българина.



Урсула му източва спестяванията през дигиталното евро, Бил Гейц му слага чипове през ваксините, Марк Зукърбърг му краде снимките, Брюксел му забранява розовия домат, пръскат го със зарази от кемтрейлс, норвежците му взимат децата, 5G мрежата му трепе гълъбите, евроджендъри дебнат да го обладаят изотзад.



И всичко това му се случва, докато си пие узото по гръцките плажове.