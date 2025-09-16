ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Синът на Отец Иван разкри причината за смъртта му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:28Коментари (0)405
©
Отец Иван се е споминал от кардиологични усложнения в столичната Окръжна болница "Св. Анна“ на 80 години. Това разкри пред "Телеграф“ отец Григорий, синът на славния свещеник.

До последно баща му не е мислил за болното си сърце, а само как с още нещо да помогне на хората в основания от него приют и дом за сираци в Нови хан, както и за бедните хора, за които закупи къщи и ниви в няколко села.

"Спомина се в отделението по кардиология. Той имаше стентове, задъхваше се заради многото килограми и възрастта. Имаше си и други болежки като диабет, но не спазваше никаква диета, колкото и да му казвахме аз и докторите.

Той си имаше мнение по въпроса и казваше "въобще няма кой да ми казва какво и как да ям и колко да работя“, описа откровено Григорий как духовникът се е осланял изяло на милостта на Бога.

Всъщност само петилетка по-рано след поредната здравословна криза отец Иван коментира следното: "Искат да ми оперират сърцето, но вече ми е късно за такива приключения.

Карам 75 години, като ми турят една пълна упойка, може и да не се събудя повече. Колкото е рекъл Господ, толкова ще живея“.

Три лета по-късно архимандритът бе покосен от инсулт, докато се грижеше за християнската колония, която основа в село Якимово. Възстанови се успешно, но оттогава тежкия милосърден кръст пое синът му – отец Григорий.

Именно той разказа, че в последните мигове на тази земя добрият старец – спасил стотици бедни и бездомни хора – е бил добре, искал е още да живее и да работи за ближния.

"Беше си в Нови хан до последно с мисълта за дома и приюта. Държеше неговото мнение да се чува. Даже на моменти спорехме чисто добросърдечно. Все пак бе 80-годишен човек и трябваше да си почива повече, а не да работи“, сподели синът.

След поредната криза отец Иван е бил приет в столичната болница, където предал Богу дух в 22,30 часа на 14 септември – Кръстовден.

Иван Димитров Иванов е роден в село Благово, обл. Монтана, на 31 март 1945 година. Възпитан е в морал и дисциплина от малък.

"Майка ми по четири път на ден понякога ме е била с машите. Аз я вляза в градината и пусна кокошките, а те изровят това, дето е насадила, я й стъпча лука или цветята. Но съм благодарен на майка ми, че ме е била и ми е дала урок.

От нея още помня, че е грешно да се посяга на чуждото, да се лъже и краде“, разказваше духовникът.

После той завършва строителен техникум. Оженва се за Тодорка Иванова, с която имат двама синове – Ивайло и Григор.

Скоро след казармата започнал работа в Управлението за безопасност и охрана (УБО). Тогава го осенила божията благодат – получил изцеление на свой здравословен проблем. Така Иван решил да се обърне към Бога.

По времето на атеистичния режим хора от службите обаче много се вбесили, че започнал да ходи в расо. Спретнали му едно дело за лъжесвидетелстване и го пратили в затвора за 4 години.

"Тогава се зарекох, че ако изляза жив и здрав, ще направя приют за бедни и сираци“, разказваше посланикът на доброто.

И в следващите 30 години той преизпълнява обета си, следвайки заветите на Христос. На 19 октомври 1981 година е ръкоположен за дякон, а седмица по-късно и за свещеник от Видински митрополит Филарет.

От 1987 година е назначен за енорийски клирик в село Нови хан, община Елин Пелин. Успява да създаде приют там, а по-късно и в още две села - Якимово (Монтанско) и Коняво (Кюстендилско).

Там настанява сираци, бездомни и въобще всякакви хора, изпаднали в крайна нужда. С това свещеникът показа и кой е правилният курс за Българската православна църква (БПЦ), макар че оттам имаше през годините по-скоро само морална подкрепа.

Веднъж му зададох следния въпрос: "Но не сте ли по-близо до западната църква, която също се стреми да е по-близо до нуждаещите се, отколкото към Източната, която се е фокусирала върху спасяването не на тялото, а на душата", а той отговори следното:

"Ако търсим аналог, то това, което правя, по-скоро прилича на старите еврейски кибуци. Ние сме изградили едно подобно стопанство, в което произвеждаме, садим, гледаме животни, задоволявайки насъщните си нужди...

В нашите приюти аз не правя разлика будист, християнин, мюсюлманин. Ние сме равни пред Бога и слънцето еднакво грее за всички. Да, има при нас и мюсюлмани.

Напоследък обаче наблюдавам как те сами идват на литургия в църквата, застават отзад и слушат. Само ако някой поиска, го кръщаваме“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хаос на АМ "Тракия" край Пловдив! Хора тичат в аварийната лента!
20:05 / 16.09.2025
Прокурорският син, хванат с марихуана, остава за постоянно в арес...
20:05 / 16.09.2025
До 5 години затвор, ако притежавате райски газ
18:56 / 16.09.2025
Експерт: Може би по-тежки наказания в целия Европейски съюз няма
19:10 / 16.09.2025
БНБ ще емитира колекционерски евромонети
18:50 / 16.09.2025
"Пирогов" с новини за малкия Марти, пометен от АТВ
17:08 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зверска катастрофа на "Ботевградско шосе"
Поскъпване на хранителните продукти
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: