ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синът на Отец Иван разкри причината за смъртта му
До последно баща му не е мислил за болното си сърце, а само как с още нещо да помогне на хората в основания от него приют и дом за сираци в Нови хан, както и за бедните хора, за които закупи къщи и ниви в няколко села.
"Спомина се в отделението по кардиология. Той имаше стентове, задъхваше се заради многото килограми и възрастта. Имаше си и други болежки като диабет, но не спазваше никаква диета, колкото и да му казвахме аз и докторите.
Той си имаше мнение по въпроса и казваше "въобще няма кой да ми казва какво и как да ям и колко да работя“, описа откровено Григорий как духовникът се е осланял изяло на милостта на Бога.
Всъщност само петилетка по-рано след поредната здравословна криза отец Иван коментира следното: "Искат да ми оперират сърцето, но вече ми е късно за такива приключения.
Карам 75 години, като ми турят една пълна упойка, може и да не се събудя повече. Колкото е рекъл Господ, толкова ще живея“.
Три лета по-късно архимандритът бе покосен от инсулт, докато се грижеше за християнската колония, която основа в село Якимово. Възстанови се успешно, но оттогава тежкия милосърден кръст пое синът му – отец Григорий.
Именно той разказа, че в последните мигове на тази земя добрият старец – спасил стотици бедни и бездомни хора – е бил добре, искал е още да живее и да работи за ближния.
"Беше си в Нови хан до последно с мисълта за дома и приюта. Държеше неговото мнение да се чува. Даже на моменти спорехме чисто добросърдечно. Все пак бе 80-годишен човек и трябваше да си почива повече, а не да работи“, сподели синът.
След поредната криза отец Иван е бил приет в столичната болница, където предал Богу дух в 22,30 часа на 14 септември – Кръстовден.
Иван Димитров Иванов е роден в село Благово, обл. Монтана, на 31 март 1945 година. Възпитан е в морал и дисциплина от малък.
"Майка ми по четири път на ден понякога ме е била с машите. Аз я вляза в градината и пусна кокошките, а те изровят това, дето е насадила, я й стъпча лука или цветята. Но съм благодарен на майка ми, че ме е била и ми е дала урок.
От нея още помня, че е грешно да се посяга на чуждото, да се лъже и краде“, разказваше духовникът.
После той завършва строителен техникум. Оженва се за Тодорка Иванова, с която имат двама синове – Ивайло и Григор.
Скоро след казармата започнал работа в Управлението за безопасност и охрана (УБО). Тогава го осенила божията благодат – получил изцеление на свой здравословен проблем. Така Иван решил да се обърне към Бога.
По времето на атеистичния режим хора от службите обаче много се вбесили, че започнал да ходи в расо. Спретнали му едно дело за лъжесвидетелстване и го пратили в затвора за 4 години.
"Тогава се зарекох, че ако изляза жив и здрав, ще направя приют за бедни и сираци“, разказваше посланикът на доброто.
И в следващите 30 години той преизпълнява обета си, следвайки заветите на Христос. На 19 октомври 1981 година е ръкоположен за дякон, а седмица по-късно и за свещеник от Видински митрополит Филарет.
От 1987 година е назначен за енорийски клирик в село Нови хан, община Елин Пелин. Успява да създаде приют там, а по-късно и в още две села - Якимово (Монтанско) и Коняво (Кюстендилско).
Там настанява сираци, бездомни и въобще всякакви хора, изпаднали в крайна нужда. С това свещеникът показа и кой е правилният курс за Българската православна църква (БПЦ), макар че оттам имаше през годините по-скоро само морална подкрепа.
Веднъж му зададох следния въпрос: "Но не сте ли по-близо до западната църква, която също се стреми да е по-близо до нуждаещите се, отколкото към Източната, която се е фокусирала върху спасяването не на тялото, а на душата", а той отговори следното:
"Ако търсим аналог, то това, което правя, по-скоро прилича на старите еврейски кибуци. Ние сме изградили едно подобно стопанство, в което произвеждаме, садим, гледаме животни, задоволявайки насъщните си нужди...
В нашите приюти аз не правя разлика будист, християнин, мюсюлманин. Ние сме равни пред Бога и слънцето еднакво грее за всички. Да, има при нас и мюсюлмани.
Напоследък обаче наблюдавам как те сами идват на литургия в църквата, застават отзад и слушат. Само ако някой поиска, го кръщаваме“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хаос на АМ "Тракия" край Пловдив! Хора тичат в аварийната лента!
20:05 / 16.09.2025
Прокурорският син, хванат с марихуана, остава за постоянно в арес...
20:05 / 16.09.2025
До 5 години затвор, ако притежавате райски газ
18:56 / 16.09.2025
Експерт: Може би по-тежки наказания в целия Европейски съюз няма
19:10 / 16.09.2025
БНБ ще емитира колекционерски евромонети
18:50 / 16.09.2025
"Пирогов" с новини за малкия Марти, пометен от АТВ
17:08 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS