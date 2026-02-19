ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
"От утре започват валежи от дъжд. В събота снеговалежи - има условия за натрупване на снежна покривка. В централните и източните части от страната валежите ще бъдат по-значителни", информира синоптикът.
Времето през уикенда
По думите му в събота вечерта валежите ще свършат, но в Добруджа ще има условия за навявания. Поривите на ветровете ще са около 40 км/ч.
"По-динамичното време ще бъде над западните и централните части на континента. Линията 0 градуса ще мине през Москва, Минск и Стокхолм. Най-топлата европейска столица ще бъде Мадрид с температури около 19 градуса, а най-хладната - Москва, с минус 3 градуса", прогнозира пред Bulgaria ON AIR Янков.
Синоптикът съобщи, че в неделя се очаква стабилизиране на въздушната маса, въпреки че температурите ще бъдат сравнително ниски - в населените места между 5 и 14 градуса, в планините максималните температури в неделя ще бъдат около минус 11 градуса над 2500 м.
"Ще има повече слънце в неделя с разкъсана облачност. Ветровете ще бъдат до 40 км/ч. В планинските курорти температурите ще бъдат до минус 2 градуса", добави Янков.
Времето следващата седмица
Според него в понеделник мъглите ще бъдат често явление, а във вторник се очаква захлаждане с дъжд и сняг.
"В сряда започва по-продължителен период с чести мъгли в ниските места и затопляне до края на февруари. Очакват се температури между 10-16 градуса", каза синоптикът.
Той прогнозира, че на 1 и 2 март ще превали дъжд и сняг, след което се очаква по-стабилно време до 8 март с повече слънчеви часове.
"По Черноморието вълнението ще отслабне временно, но в събота и неделя ще се засили. Бурите в Черно море са страхотни. Неслучайно е кръстено Черно море", коментира още Янков.
