Синоптикът Янков: Българинът трябва да бъде подготвен

© Bulgaria ON AIR Предстои хубав уикенд - приятни почивни дни, температурите рязко ще се повишат - от 16-17 градуса през изминалите дни до 19-20° в София. Въпреки че температурата ще бъде висока за сезона, все пак София ще бъде една от хладните балкански столици.



И по планините, и по Черноморието времето ще бъде приятно, ще има слаби ветрове.



Това стана ясно от прогнозата за времето на синоптика ни Петър Янков в студиото на Bulgaria ON AIR.



Добри новини за планинарите



Над 2500 метра температурите ще са 6-7°, на 1500 - около 12-13 градуса, а при тези температури снежната покривка бързо се топи.



"Това ще са дните, които ще са най-подходящи за високопланински туризъм. Топлото време ще продължава и след това. В началото сме на т.нар. "циганско лято". Едно леко повишение на ниските облаци ще има в средата на следващата седмица. По-динамично време ще има в Западна Европа", допълни Янков.



В Париж температурите ще са между 14-19° и ще има превалявания, а най-хладните европейски столици ще бъдат Осло и Москва. По Средиземноморието температурите ще са между 22-24 градуса.



Кога ще се влоши времето



По Беломорието температурата на морската вода е около 20 градуса.



"По-съществени валежи и влошаване на времето на Балканите се очаква след 8-9 ноември. С тези валежи, които се очакват в дългосрочен план и с по-динамичното време, може да се каже, че сиромашкото лято свършва. Започват по-чести валежи. В дългосрочните прогнози динамичното време с чести валежи и захлаждане се очаква в средата на ноември", поясни синоптикът.



Именно тези дни времето ще бъде съпроводено с влошени видимости по пътя.



"Българинът трябва да бъде подготвен. При тези температури в западните полета температурите ще са от 1 до 4 градуса, а в останалите места до 10°. Ще има условия за мъгли и рязко влошаване на видимостта", заключи Петър Янков.