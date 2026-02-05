ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик: Вече започна
Оранжев код е обявен за областите Хасково, Стара Загора и Сливен, където също се очакват валежи от дъжд. Предупреждения от по-ниска степен за интензивни валежи са в сила за различни части на страната.
В четвъртък ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина.
"През страната ни минава поредният циклон. Очакват се много валежи в Рило-Родопската област. Количествата дъжд ще са между 50 и 100 литра за денонощие. Валежите вече започнаха". Това обясни пред NOVA синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева.
По думите ѝ валежите във високите части на планината ще доведат до стапяне на снега, което може допълнително да усложни ситуацията.
"Рудозем, Златоград, Кирково и Крумовград са общините, за които важи червения код за обилни дъждове", обясни Стойчева.
В западните и централните райони на Северна България, както и в западната част на Горнотракийската низина ще има поледици.
Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури в западните и централните райони на Северна България, където ще е тихо, ще бъдат между 0° и 2°, а в останалата част от страната – предимно между 5° и 10°, в София – около 5°.
В планините ще бъде облачно, над 1600-1800 метра с валежи от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
