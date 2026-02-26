ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик: Пролетта ще закъснее
Оставащите дни от февруари ще предложат стабилно време, със слаби ветрове по планините, а уикендът ще е подходящ за любителите на зимните спортове. На височина 2300-2500 метра градусите ще бъдат минус 6-7, в по-ниските места около 1-2 над нулата. Това показа прогнозата на синоптика Петър Янков в студиото на "България сутрин".
"В началото на март ще има затопляне и привидно влизане в пролетни температури. До сряда температурите ще са 11-17 градуса, в четвъртък и петък се очаква захлаждане с превалявания в западните части, предимно от дъжд, в Рила и Пирин от мокър сняг. В Централна и Северна България и Добруджа валежи не се очакват", каза Янков.
На трети март се очаква повече слънце, следобед ще се заоблачи, по билото на Стара планина, на Бузлуджа температурите ще са около 1-2 градуса, валежи не се очакват. В население места ще има облачност с температури около и над 10 градуса.
Прогнозата за 8 март е за 15-20 градуса. Времето обаче бързо ще се променя.
"От 9 март с 5 градуса ще паднат температурите, на 10-11 март очакваме превалявания от дъжд и сняг", заяви синоптикът.
В ефира на Bulgaria ON AIR Петър Янков сподели народно вярване, според което ако през март има гръмотевици, а такива се очакват около 10-11, лятото ще бъде сухо.
На 20 март настъпва астрономическата пролет.
"На 19-21 март се очаква чувствително захлаждане с валежи от дъжд и сняг, истинската пролет малко ще закъснее, в сравнение с астрономическата", показва прогнозата на синоптика.
Той призова шофьорите да бъдат внимателни, особено в сутрешните часове, когато все още има намалена видимост.
