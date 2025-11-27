ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синоптик: Енергията на протестите ще намалява във връзка с метеорологичното време
Сериозни валежи в Западна и Южна България
Той поясни, че валежите ще продължават и утре.
"Сумарно за утре около 30-40 литра ще има в западните и южните части от страната. Ще прегърмява, в събота валежите ще продължават. Тогава преди обед в западните райони валежите ще преминават в сняг. По-интензивни валежи се очакват в източните части от страната. В неделя свършват валежите", допълни Янков пред Bulgaria ON AIR.
А температурите през уикенда ще са между 6 и 12°, като София ще бъде най-хладната балканска столица.
Неделя е подходящ ден за планинарите
"Неделя е по-подходящият ден за високопланински туризъм, тъй като в планините от западните части облачността ще бъде разкъсана и още в събота валежите ще свършат. В Пирин снежната покривка, над 2000 м, ще е около 20-25 см, а във Витоша - 10-15 см. През следващата седмица в понеделник, вторник и сряда ще има повече слънчеви часове", поясни синоптикът.
В четвъртък ще има слаби валежи в източните райони, а на запад - повече слънце.
На 7 и 8 декември се очаква валежна вълна със слабо понижение на температурите.
"Вечерта между 8 и 9 декември започват нови сериозни валежи. Студентите, които ще бъдат в планините, трябва да знаят, че на 9 декември ще падне сняг над 1500 - 1800 метра", предупреди Петър Янков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 167
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
17:13 / 27.11.2025
Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит...
16:41 / 27.11.2025
10 бивши министри с декларация с 5 предложения за реформи в Бюдже...
17:18 / 27.11.2025
Слави Трифонов: При определени условия се завръщам като водещ
16:25 / 27.11.2025
Единственият кмет-парамедик в България управлява село на 45 км от...
16:11 / 27.11.2025
Новата програма обещава ваучери от 20 000 лв. на домакинство, но ...
16:05 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
20:05 / 25.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
08:05 / 25.11.2025
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
13:36 / 25.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS