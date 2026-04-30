Симеон Дянков - председател на Фискалния съвет предложи административната реформа у нас да стане реалност освен със съкращаване на служители в държавната администрация и с вкарване на новите технологии в самия начин на управление.

В "Денят започва" Симеон Дянков дори обясни как реално може да се случи това

"Бюджета, който предишното правителство "Желязков" на два пъти вкара неуспешно, аз мога да го направя буквално за 25 минути. В самото финансово министерство върху него работят 120 души, там има три дирекции, които правят това. Същият този бюджет, с версия на ChatGPT за академични среди, аз мога да го направя в рамките на 25 минути тук пред вас.

В този случай 120 души са напълно излишни по начина, по който се правешетова от предишното правителство. Ако искате, като започне подготовката на Бюджет 2027 ще ви демонстрирам. Защото ти имаш политики и му казваш: Искам бюджет, който да е под 3% дефицит, искам инфлацията да е на някакво ниво, искам да дадем повече пари за въздух и за чиста вода в Пловдив. Това са елементарни начини, които се вкарват в ChatGPT и ние с вас за 25 минути можем да направим по-добър бюджет и няма да има никакви грешки дори".

Инфлацията трябва да се бори веднага, заяви още Дянков

"Вчера имаше данни за много рязко увеличаване на инфлацията през последния месец – над 7%. Това ние не сме виждали може би от 4 години на месечна основа. И понеже това е пряка част от програмата на победителите от "Прогресивна България" – антиинфлационна политика, предполагам бюджет и антиинфлация ще станат една тема, което означава бързи мерки занапред".