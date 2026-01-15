Симеон Дянков: 2026 ще бъде година на несигурността

© 2026 г. ще е година на несигурността, това прогнозира в ефира на bTV Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет и бивш финансов министър. Според него страната върви почти сигурно към служебно правителство, а политическите ходове в парламента са по-скоро опит за протакане, отколкото за реални реформи.



"Големите партии нямат интерес от продължаване на този парламент. Отиваме към служебен кабинет и избори по почти същите правила“, коментира Дянков.



По думите му редовен бюджет България може да очаква най-рано в средата на годината. Той уточни, че служебното правителство по принцип има право да внесе бюджет, но подобен ход би бил рисков. "Видяхме вече какво се случи при опит служебен кабинет да прави бюджет – резултатът беше политически провал. Не вярвам да се повтори“, смята Дянков. Така страната отново ще работи с удължителен бюджет, което блокира нови приоритети и реални политики.



Единствената сигурна мярка до средата на годината остава 5-процентното увеличение на заплатите в държавната администрация. Според изчисленията на Фискалния съвет това ще струва около 420 млн. евро годишно – разход, който не е заложен в миналогодишния бюджет и води до преразход. "Още половин милиард евро не изглеждат проблем на фона на творчеството, което видяхме в бюджетите през последните години“, коментира Дянков с ирония.



Законопроектът срещу спекулата, който въвежда тавани на цени и пределни надценки, според него няма да има реален икономически ефект. Подобни мерки вече са прилагани в Хърватия с минимален резултат. "Това е политическа заявка – сигнал към хората, че някой се грижи за тях, но реалният ефект е нулев“, казва Дянков.



Според него макар инфлацията да се забавя леко – до около 5% на годишна база, тя остава двойно по-висока от средната за Европейския съюз. Очакванията са през годината тя да се движи около 4%, което отново е високо ниво. Според Дянков това е резултат от години на временни управления и раздаване на средства без дългосрочна рамка.



Идеята великденските и коледните надбавки да бъдат записани в закон и разширени за повече групи – не само пенсионери, но и многодетни семейства и хора с увреждания – той определя като "чист популизъм“. "Кой ще гласува против? Всички ще го подкрепят, а после ще трябва да се изпълнява, независимо от състоянието на бюджета“, предупреждава Дянков.



На финала прогнозата му е песимистична – още едни избори след предсрочните и продължаваща политическа нестабилност. "2026 година ще бъде година на несигурността, ще има още едни избори. Не си го пожелаваме, но натам вървим“, обобщи Симеон Дянков.