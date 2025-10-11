ИЗПРАТИ НОВИНА
Силен старт на "Синелибри"
Автор: Емануела Вилизарова 20:44Коментари (0)89
© Синелибри
Фееричен спектакъл, вдъхновен от безсмъртния роман на Борис Виан "Пяната на дните“, даде старт на единадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал "Синелибри" на 10 октомври. Публиката в зала 1 на Националния дворец на културата аплодира актьорите Петя Вучова, Стефан Вучов и Коле Китанов. Сценарист и режисьор на пърформанса, издържан в синхрон с официалното видео на фестивала, е Илина Перянова.

Непосредствено след спектакъла Жаклин Вагенщайн, създател, арт директор и главен селекционер на "Синелибри", произнесе кратка реч с благодарност към публиката и обяви премиерната прожекция на "Чужденецът“, последния филм на Франсоа Озон, един от най-плодовитите и изтънчени европейски кинотворци. Изкусна сплав от съдебна и криминална драма, филмът е адаптация по митичната класика на Албер Камю, асоциирана с философията на екзистенциализма, и е приветстван от самата Катрин Камю, дъщеря на писателя.

Пред развълнуваната публика г-жа Мари Дюмулен, Посланик на Франция, обърна внимание на неотслабващата сила на романа. "Разтърсващо е желанието на Мьорсо, малко преди смъртта, да "може да си спомни този живот“ - то е знак както за тежестта на преживяното, така и за мечтата за ново начало. Именно с това желание борави Франсоа Озон, придавайки на "Чужденецът“ нова светлина - филм, който поставя въпроси за собственото ни отношение към истината, отговорността и свободата“. Кинематографичният прочит на Озон е решен в монохромна гама и владее до съвършенство езика на светлината и тишината, а непроницаемото лице на Бенжамен Воазен, който играе Мьорсо, изтръгна възторга на притихналите зрители след края на прожекцията.

Предстоят двайсет и два дни, наситени с кино-литературни премиери, три конкурсни програми, десетки срещи с прочути гости и галавечери на културите, които ще очертаят най-новите постижения на съвременното киноизкуство. Предвидени са събития за всеки вкус, детски и семейни филми, превъзходна анимация, дискусионни и образователни събития, както и ретроспективен поглед към избрани кинокласики.

Втора поредна година "Синелибри" ще изкушава зрителите с първокласно италианско кино в рамките на модула Italian Screens. Акцент в програмата е омагьосващата биографична драма "Навън“ на режисьора Марио Мартоне, който лично ще представи филма на 15 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер“. Посветен на покойната италианска писателка и актриса Голиарда Сапиенца (в ролята влиза Валерия Голино), "Навън“ плени публиката в Кан с виртуозна режисура и психологически нюансирана актьорска игра. Специален гост на събитието ще бъде и Роберто Стабиле, ръководител на специалните проекти в световноизвестната киностудия Чинечита и директор на международните отношения в ANICA.

Ценителите на бляскавата игра между словесния и визуалния образ ще имат възможност да гледат филма "Пяната на дните" на режисьора Мишел Гондри, създаден през 2013 година. Този прелестен романс с Одри Тоту и Ромен Дюри в главните роли е адаптация на едноименния роман на Борис Виан (1920–1959), един от гениалните френски артисти на XX век. Виан е не само предизвикателен романист, поет, драматург и преводач - той е джаз музикант, актьор, инженер и изобретател. Истински полимат с несравним експериментален стил и способност да съчетава в творчеството си екзистенциален абсурд и дълбока емоционалност. "Пяната на дните“ рисува един безподобен свят, в който строшените стъкла зарастват от само себе си, а пианата произвеждат коктейли. Именно в тази сюрреалистична вселена разцъфва любовта между Колин и Клое. Събитието на 16 октомври ще се състои на Сцена Централни хали от 18:30 ч., а билети може да бъдат закупени оттук.

Билетите за всички предстоящи прожекции и събития са в продажба на касите на съответните киносалони и онлайн. Повече информация за програмата на фестивала в София ще намерите на официалния уебсайт. Вече е обявена програмата и на паралелните издания в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора.







