Ще става ли днес за плаж, вижте днешната прогноза

© Във вторник ни очаквка слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.



В планините също ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



Слънцето в София изгрява в 7 ч. и залязва в 19 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 47 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 49 мин. и изгрява в 20 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.