|Ще превали и прегърми, вятърът ще е силен, вижте къде
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и главно в Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 13°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възста...
22:11 / 22.08.2025
Мъка за пътуващите по АМ "Тракия". Тапата вече е 15 км
20:19 / 22.08.2025
Майката на малкия Иван, който загина в Несебър: Отгледахме го с м...
20:00 / 22.08.2025
Истинско чудо с малкия Марти от Пловдив, пострадал от АТВ на море...
19:40 / 22.08.2025
Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат п...
22:51 / 22.08.2025
Невиждана буря връхлетя Северна България
17:30 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
