ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ще превали и прегърми, вятърът ще е силен, вижте къде
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:11Коментари (0)576
© Plovdiv24.bg
Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните и южните райони ще има временни увеличения на облачността и в следобедните часове, главно в планинските райони на Южна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и главно в Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 13°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възста...
22:11 / 22.08.2025
Мъка за пътуващите по АМ "Тракия". Тапата вече е 15 км
20:19 / 22.08.2025
Майката на малкия Иван, който загина в Несебър: Отгледахме го с м...
20:00 / 22.08.2025
Истинско чудо с малкия Марти от Пловдив, пострадал от АТВ на море...
19:40 / 22.08.2025
Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат п...
22:51 / 22.08.2025
Невиждана буря връхлетя Северна България
17:30 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ремонтират пловдивския зоопарк
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: