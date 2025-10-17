ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ще подаде ли Киселова оставка като председател на парламента?
На нея ще бъде обсъдена идеята "ДПС-Ново начало" да стане част от управляващото мнозинство. По-рано през деня Борисов заяви, че ако БСП и ИТН не се съгласят на това, партията на Пеевски няма да стана част от управляващите.
Целта е да се приеме първия бюджет в евро.
За момента не се очакват промени в състава на Министерския съвет. Очаква се обаче оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, по информация на Nova.
Ако "ДПС-Ново начало" влезе във формирането на парламентарно мнозинство, формацията ще получи председателски места в парламентарни комисии в НС, казват още източниците ни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НЗОК в режим на разпад: Еднолична власт в институцията?
14:03 / 17.10.2025
Борисов: Ще поканим Пеевски на преговори, но само ако БСП и ИТН с...
13:37 / 17.10.2025
ГЕРБ: Не е време за избори
12:53 / 17.10.2025
Росен Желязков: Не, не е време за избори
12:19 / 17.10.2025
Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВ...
12:18 / 17.10.2025
Мечка с малки мечета бе заснета да се разхожда и в смолянското се...
12:18 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS