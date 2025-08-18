ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще има рязко вдигане на заплатите
"Държавата стартира много голям проект за увеличаване на заплатите. Много се увеличиха в сектор "Образование", "Сигурност", "Държавно управление" и др. Така се създава повод за реакция на частния сектор. Оголихме се откъм специалисти и частният сектор трябваше да реагира и да ги задържи. Промениха се разходите за живот", заяви икономистът от СУ "Св. Климент Охридски" доц. Косьо Стойчев.
Според него сме навлезли в естествен цикъл за повишаване на доходите.
"Бизнесът търси норма за възвръщаемост на капитала. По-бедните региони се адаптираха към безвъзмездна финансова помощ, те са зависими от получаването на европейски средства, за да продължи животът там. В големите градове бизнесът изпреварва общинската администрация", допълни доц. Стойчев за Bulgaria ON AIR.
"Това, че нашата страна още не е направила магистралния си пръстен, все още представлява предизвикателство. Искаме да намалим катастрофите с ТИР-овете, но всеки бизнес, който се развива в Северна България, има нужда от камиони", коментира гостът.
Нямаме стабилна транспортна система
По думите му България мечтае за много мостове, без да мисли дали има нужната пътна инфраструктура.
"България в момента дори няма стабилна транспортна система, паралелна на Дунав. Ако не сме овладели това пространство и само изграждаме транспортни връзки с Румъния, превръщаме територията в транзитна. Шенген не създаде тези проблеми, а просто премахна бариерите при пътуванията", обясни икономистът.
Той изтъкна, че много български общини се намират в ситуацията, в която населението е над трудоспособна възраст, смъртността е по-висока от средната за страната и имат затихващи функции - те са вкарани в този коридор, който най-вероятно ще продължи още 10-15 години.
