Шофьорка се надруса с три вида наркотици, арестуваха я на оживено място в Пловдив

© В събота в полицейски арести са попаднали две водачки, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.



Минути след полунощ 41-годишна жена била засечена на кръстовището между бул. "Княгиня Мария Луиза“ и бул. "Източен“ в областния град да управлявала лек автомобил "Мерцедес“ под въздействие на три вида наркотични вещества.



Около 20.40 ч. вечерта в село Поповица 57-годишна пък шофирала лек автомобил "Тойота“ след употреба на спиртни напитки над 1,2 промила.