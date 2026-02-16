ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорка се надруса с три вида наркотици, арестуваха я на оживено място в Пловдив
Минути след полунощ 41-годишна жена била засечена на кръстовището между бул. "Княгиня Мария Луиза“ и бул. "Източен“ в областния град да управлявала лек автомобил "Мерцедес“ под въздействие на три вида наркотични вещества.
Около 20.40 ч. вечерта в село Поповица 57-годишна пък шофирала лек автомобил "Тойота“ след употреба на спиртни напитки над 1,2 промила.
